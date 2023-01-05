Москва, 5 января, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла массированный удар по позициям боевиков ВСУ на сватовском участке фронта в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости командир роты российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Западной группировки войск ВС России.

Министерство обороны России Боевая работа экипажей Су-35

По его словам, на указанном направлении проходят активные бои, а ВСУ предпринимают попытки прорвать российскую оборону.

Сегодня, 5 января, российская авиация на указанном участке фронта нанесла массированный удар по позициям боевиков ВСУ, добавил военный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отчёте британской разведки отмечалось, что российская дальняя авиация по-прежнему может запускать крылатые ракеты воздушного базирования по объектам на Украине, несмотря на рассредоточение ракетоносцев после ударов по авиабазе в Энгельсе.

Отмечается, что дальность действия этого оружия составляет 5 тыс. километров — в дополнение к дальности полёта бомбардировщиков.