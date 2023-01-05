Хабаровск, 5 января, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Хабаровский «Амур» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Михаил Джапаридзе/ТАСС Вратарь «Барыса» пропускает шайбу

В составе «Амура» шайбы забросили нападающие Ян Дрозг, Владислав Барулин и Никита Гребёнкин. У «Барыса» точными бросками отметились форварды Аркадий Шестаков, Дмитрий Шевченко и Линден Вей.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Амура». Решающий бросок исполнил нападающий Станислав Бочаров.

На сегодняшний день «Амур» занимает 10-е место в Восточной конференции, на счету команды 44 очка. «Барыс» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 46 очками.

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