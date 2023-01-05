Чебоксары, 5 января, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Десять человек, включая шестерых детей, пострадали в результате пожара в жилом доме в Чебоксарах. Об этом 5 января сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Инцидент произошел в квартире многоэтажного жилого дома по улице Шевченко, 29. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

По данным собеседника агентства, два ребенка — годовалый и трехмесячный — находятся в тяжелом состоянии.

Эвакуировано 14 человек. Пожар тушат по второму — повышенному — номеру.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв после удара ВСУ по жилому кварталу города Васильевки Запорожской области увеличилось до шести человек.

Читайте также: В результате удара ВСУ по Васильевке погибли шесть человек