Москва, 5 января, 2023, 16:18 — ИА Регнум. В Москве с 5 на 6 января температура воздуха может понизиться на 13–15 °С. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, с 5 по 6 января в столице России может произойти резкое понижение температуры воздуха — на 13–15°С.

«Это опасное явление, требующее подготовки. К счастью, все предупреждены заблаговременно», — приводит ТАСС слова синоптика.

Отмечается, что в ночь на 6 января температура воздуха в Москве может опуститься до — 22°С, а днем может подморозить до — 21 °С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что причиной аномально холодной погоды на территории России является необычная траектория движения воздушных масс. В ближайшее время в регионах европейской части России может резко похолодать, температура воздуха может понизиться до — 47 °С.

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