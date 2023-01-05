Владивосток, 5 января, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Минское «Динамо» одержало победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Сергей Савостьянов/ТАСС Игроки минского «Динамо»

В составе «Динамо» шайбы забросили нападающие Ник Меркли и Вадим Мороз. У «Адмирала» отличился форвард Александр Горшков.

На сегодняшний день «Динамо» занимает восьмое место в Западной конференции, на счету команды 47 очков. «Адмирал» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 55 очками.

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