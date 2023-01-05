Анкара, 5 января, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Встреча глав МИД России, Турции и Сирии может пройти в ближайшие дни в ОАЭ, передает 5 января телеканал RT Arabic со ссылкой на турецкие источники.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ОАЭ

По данным источников, существует вероятность того, что трехсторонняя встреча министров иностранных дел трех стран состоится в ОАЭ в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил личной встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом. Такая встреча может быть проведена «ради мира в Сирии», сказал он.

Как сообщалось ранее, урегулирование ситуации в Сирии было одной из тем телефонного разговора Владимира Путина и Эрдогана 5 января.