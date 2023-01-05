Новосибирск, 5 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Новосибирская «Сибирь» одержала победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Игроки команды «Сибирь»

В составе «Сибири» шайбы забросили нападающие Александр Шаров, Владимир Бутузов и Валентин Пьянов. У «Авангарда» отличился форвард Иван Телегин.

Таким образом, «Авангард» прервал серию из семи побед подряд.

На сегодняшний день «Сибирь» занимает четвёртое место в Восточной конференции, на счету команды 59 очков. «Авангард» идёт на третьем месте в Восточной конференции с 60 очками.