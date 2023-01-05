Париж, 5 января, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Увеличение стоимости энергоресурсов во Франции повлекло существенный рост суммы счетов за воду как для частных потребителей, так и для муниципальных образований. Об этом сообщает France 3.

304cina62 Вода из-под крана

По информации телеканала, это произошло из-за того, что системы водоочистки потребляют большое количество электричества, цены на которое выросли, а также из-за повышения цен на сырьё для очистки воды (хлор, активированный уголь).

Журналисты считают, что рост цен на водопроводную воду будет расти и дальше, поскольку Франция должна привести её в соответствие с высокими стандартами Евросоюза.

По словам одного из жителей города Туара, в 2021 году один кубический метр воды стоил 1,53 евро, а в 2022 году он подорожал до 1,95 евро.

А генеральный директор Центра информации о воде Мариллис Маке сообщил, что также наблюдалась проблема с сырьём для очистки воды. По его словам, в результате подорожания воды пострадают также и животноводы, которым нужно поить животных.

Животновод из коммуны Ла-Шапель-дю-Монт-де-Франс Ришар Юмбер отмечает, что подорожание воды выльется в тысячи евро, поэтому в первую очередь пострадают животноводы в засушливых регионах страны.