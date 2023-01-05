Киев, 5 января, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Из пользования Украинской православной церкви (УПЦ) официально забрали Успенский собор и Трапезную церковь в Киево-Печерской лавре, сообщают 5 января местные СМИ со ссылкой на министра культуры Украины Александра Ткаченко.

Falin Киево-Печерская лавра

По словам украинского политика, такое решение принято по итогам работы «комиссии по приёму-передачи храмов».

Расположенные на территории заповедника Успенский собор и Трапезная церковь были переданы во временное бесплатное пользование УПЦ с 2016 года по договору, срок которого истёк 31 декабря 2022 года, сказал Ткаченко.

Напомним, в конце 2022 года на Украине началась очередная волна гонений на православную церковь. Сотрудники СБУ проводили обыски в Киево-Печерской лавре, а также в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Служба безопасности киевского режима возбудила десятки уголовных дел в отношении священнослужителей УПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2023 года священнослужителей канонической УПЦ перестали пускать на территорию Успенского собора (главный храм Киево-Печерской лавры) и Трапезной церкви.

На следующий день, 2 января, на настоятеля Покровского храма УПЦ в Виннице было совершено нападение. Священнослужителя с ножевым ранением госпитализировали. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Нападавшего задержали.