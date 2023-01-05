Вологда, 5 января, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Радиостанция «Русское радио Вологда» подтвердила гибель ведущей Анны Азовской.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«3 января трагически погибла наша коллега — ведущая «Русского Радио Вологда» Анна Азовская. Скорбим», — говорится в сообщении, опубликованном в группе радио в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, жительница Вологды радиожурналист Анна Азовская была убита на севере Москвы. В её убийстве подозревают генерального директора «Кичгородецкой лесной компании» Владимира Маклакова, который находился вместе с ней в съёмной квартире. 33-летний подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

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