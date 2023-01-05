Анкара, 5 января, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Выборы президента Турции могут пройти раньше намеченного срока, заявил 5 января турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Перенос может быть вызван «сезонными условиями», добавил он.

Ранее представители правящей партии Турции отмечали, что президентские выборы могут пройти не 18 июня, как намечено, а раньше, поскольку в июне начинается сезон отпусков и каникул и не все граждане смогут принять участие в голосовании.