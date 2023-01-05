Эрдоган допустил, что выборы президента Турции пройдут досрочно
Анкара, 5 января, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Выборы президента Турции могут пройти раньше намеченного срока, заявил 5 января турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Иван Шилов ИА REGNUM
Реджеп Тайип Эрдоган
Перенос может быть вызван «сезонными условиями», добавил он.
Ранее представители правящей партии Турции отмечали, что президентские выборы могут пройти не 18 июня, как намечено, а раньше, поскольку в июне начинается сезон отпусков и каникул и не все граждане смогут принять участие в голосовании.