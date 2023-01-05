Москва, 5 января, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал отправку фрегата «Адмирал Горшков» с ракетами «Циркон» к берегам НАТО главным подарком к Новому году.

Mil.ru Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

«Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет «Циркон» отправился вчера (4 января) к берегам стран НАТО», — написал он в телеграм-канале.

Медведев отметил, что тысяча километров дальности их применения с гиперзвуком в девять Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО.

«Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь! Приведёт в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам», — добавил Медведев.

Замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что США и их прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения.

«Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать ещё больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны», — заключил он.

Ранее Медведев прокомментировал обращение Госдепа США к российскому народу, назвав его верхом цинизма. Он напомнил, что Соединенные Штаты тратят десятки миллиардов долларов на войну на Украине, поставляя своё оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляют тысячи людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что фрегат «Адмирал Горшков» отправляется в дальний морской поход. На борту корабля находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые могут гарантированно преодолевать любые перспективные и современные системы ПРО и ПВО. Скорость их полёта составляет более девяти Махов, они способны преодолеть более тысячи километров. Фрегат «Адмирал Горшков» может наносить мощные и точечные удары по противнику как на море, так и на суше. В ходе тренировок экипаж корабля проведёт учения с гиперзвуковыми ракетами.

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