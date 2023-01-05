Медведев: фрегат «Адмирал Горшков» у берегов НАТО приведет в чувство любого
Медведев назвал отправку фрегата «Адмирал Горшков» с «Цирконами» новогодним подарком для НАТО
Москва, 5 января, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал отправку фрегата «Адмирал Горшков» с ракетами «Циркон» к берегам НАТО главным подарком к Новому году.
Медведев отметил, что тысяча километров дальности их применения с гиперзвуком в девять Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО.
Замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что США и их прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения.
Ранее Медведев прокомментировал обращение Госдепа США к российскому народу, назвав его верхом цинизма. Он напомнил, что Соединенные Штаты тратят десятки миллиардов долларов на войну на Украине, поставляя своё оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляют тысячи людей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что фрегат «Адмирал Горшков» отправляется в дальний морской поход. На борту корабля находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые могут гарантированно преодолевать любые перспективные и современные системы ПРО и ПВО. Скорость их полёта составляет более девяти Махов, они способны преодолеть более тысячи километров. Фрегат «Адмирал Горшков» может наносить мощные и точечные удары по противнику как на море, так и на суше. В ходе тренировок экипаж корабля проведёт учения с гиперзвуковыми ракетами.
Читайте также: Медведев отреагировал на обращение Госдепа США к народу России