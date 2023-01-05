Васильевка, Запорожская область, 5 января, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Число жертв после удара ВСУ по жилому кварталу города Васильевки Запорожской области увеличилось до шести человек, сообщил 5 января врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По его словам, ранения различной степени тяжести получили 37 человек, в том числе 16-летняя девушка. Один из сотрудников МЧС находится в реанимации.

Балицкий выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пообещал помочь им.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Следственный комитет России проведёт расследование по факту обстрела Васильевки киевскими боевиками.

Читайте также: Жителей Васильевки призвали спрятаться в укрытиях