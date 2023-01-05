Париж, 5 января, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Во Франции участились призывы политиков покинуть европейский рынок электроэнергии, однако власти страны выступают против данной меры. Об этом пишет местная газета Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

По данным издания, правительство всё чаще призывают покинуть рынок электроэнергии ЕС с целью снижения счетов жителей страны в условиях энергетического кризиса. Сторонники данной меры приводят в пример Испанию и Португалию, которые временно покинули европейский рынок.

По словам министра финансов Брюно Ле Мер, французы платят за электроэнергию и газ меньше, чем в других европейских странах благодаря возможности экспортировать и импортировать электричество у соседей. Он отметил, что благодаря связям Франция может покупать и продавать электроэнергию, когда это требуется. В случае ухода, отметил Ле Мер, «у нас не было бы немецкого электричества, необходимого для работы печей в пекарнях».

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну 5 января заявил, что закаченного в хранилища Румынии и Украины газа хватит стране до конца февраля 2023 года.

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