Варшава, 5 января, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что отказ Германии в выплате стране репараций за ущерб, который был нанесен в ходе Второй мировой войны, его не удивил, поскольку не часто встречаются должники, которые сразу начинают выплачивать задолженность. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Напомним, власти Германии считают, что вопрос о репарациях и возмещении военных потерь в адрес Польши закрыт, поэтому они не планируют вступать в какой бы то ни было переговорный процесс по данному вопросу.

В эфире радиостанции заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что его не удивила такая позиция руководства Германии. Он отметил, что не часто встречаются должники, которые сразу признают свои обязательства и начинают выплачивать задолженность. Пшидач напомнил, что Германия признаёт свою ответственность за Вторую мировую войну.

«Ясно также, что никаких серьёзных репараций Польше в связи с этой агрессией не выплачивалось. Это факты, а факты не обсуждаются», — подчеркнул политик.

Замминистра иностранных дел Польши считает, что сейчас вопрос заключается только в том, как заставить германское руководство выплатить репарации и каким путём нужно идти. Он добавил, что польские политики намерены заняться этим вопросом в самое ближайшее время, они планируют оказать существенное дипломатическое давление на Берлин. Пшидач отметил, что если руководство ФРГ хочет быть порядочным и последовательным, то оно должно вступить в дискуссию с Польшей и другими государствами.

«История не закрыта, хотя немцы хотели бы её закрыть», — в заключении заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что власти Польши намерены прибегнуть к помощи США для получения репараций от Германии. Польша официально требует от Германии 1,3 трлн долларов репараций за ущерб, который был нанесен в ходе Второй мировой войны.

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