Замглавы МИД Польши Пшидач заявил, что история с репарациями не закрыта
Варшава, 5 января, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что отказ Германии в выплате стране репараций за ущерб, который был нанесен в ходе Второй мировой войны, его не удивил, поскольку не часто встречаются должники, которые сразу начинают выплачивать задолженность. Об этом сообщает Polskie Radio.
Напомним, власти Германии считают, что вопрос о репарациях и возмещении военных потерь в адрес Польши закрыт, поэтому они не планируют вступать в какой бы то ни было переговорный процесс по данному вопросу.
В эфире радиостанции заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что его не удивила такая позиция руководства Германии. Он отметил, что не часто встречаются должники, которые сразу признают свои обязательства и начинают выплачивать задолженность. Пшидач напомнил, что Германия признаёт свою ответственность за Вторую мировую войну.
«Ясно также, что никаких серьёзных репараций Польше в связи с этой агрессией не выплачивалось. Это факты, а факты не обсуждаются», — подчеркнул политик.
Замминистра иностранных дел Польши считает, что сейчас вопрос заключается только в том, как заставить германское руководство выплатить репарации и каким путём нужно идти. Он добавил, что польские политики намерены заняться этим вопросом в самое ближайшее время, они планируют оказать существенное дипломатическое давление на Берлин. Пшидач отметил, что если руководство ФРГ хочет быть порядочным и последовательным, то оно должно вступить в дискуссию с Польшей и другими государствами.
«История не закрыта, хотя немцы хотели бы её закрыть», — в заключении заявил он.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что власти Польши намерены прибегнуть к помощи США для получения репараций от Германии. Польша официально требует от Германии 1,3 трлн долларов репараций за ущерб, который был нанесен в ходе Второй мировой войны.
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