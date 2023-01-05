Москва, 5 января, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал обращение Госдепа США к российскому народу, назвав его верхом цинизма.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Даже для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации», — написал Медведев в телеграм-канале.

Он напомнил, что Соединенные Штаты тратят десятки миллиардов долларов на войну на Украине, поставляя своё оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляют тысячи людей.

«Это запредельный цинизм в лучших традициях нацистов. Да, собственно, sons of bitches, несущие такой бред, и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса», — подчеркнул Медведев.

Замглавы Совбеза РФ добавил, что этот «мертворождённый бред уже ни на кого не действует. А ответ на него вы получите не в кабинетной тиши».

Напомним, ранее посольство Соединенных Штатов в Москве опубликовало в своем Twitter обращение к жителям России. В дипведомстве выразили солидарность с теми, кто «стремится к созданию мирного будущего». Там также отметили, что обе страны якобы «объединяет общность культур и достижений», русскую литературу преподают в американских школах, а произведения русской классической музыки звучат в «самых престижных культурных заведениях» Соединенных Штатов.

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