Кишинёв, 5 января, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну 5 января заявил, что закаченного в хранилища Румынии и Украины газа хватит стране до конца февраля 2023 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В начале декабря 2022 года «по соображениям безопасности» Спыну не назвал точных объёмов закаченного газа. В настоящее время Молдавия ежедневно закупает природный газ в Европе, где его стоимость снизилась.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным Кишинёва, в январе 2023 года стоимость поставляемого Молдавии российского газа может вырасти в полтора раза, с 785 до 1230 долларов за 1 тыс. кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на газ в Европе на торгах Лондонской биржи ICE опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров впервые с 18 февраля 2022 года.