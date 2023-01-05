Стокгольм, 5 января, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Королева Дании Маргарете II отказалась покровительствовать детской книжной премии Х. К. Андерсена из-за спора о председателе жюри из России. Об этом 5 января сообщило «Шведское радио».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

Напомним, что в сентябре прошлого года российская художница, академик Российской академии художеств Анастасия Архипова была избрана на пост председателя жюри на 38-м Всемирном конгрессе Международного совета по детской книге (IBBY). После этого несколько государств-членов, включая Швецию, стали добиваться выхода россиянки, ссылаясь на «роль России в конфликте на Украине».

Как отметила председатель шведского отделения IBBY Маргарете Ульстрём, премия «рискует быть омраченной данным назначением». Она призвала международное правление совета попросить представительницу России покинуть свой пост.

По данным датского агентства Ritzaus Bureau, решение королевы связано с тем, что монарх не может быть частью конфликта организации.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению бывшего полковника британской армии Хэмиша де Бреттон-Гордона, НАТО может вмешаться в конфликт на Украине в 2023 году.

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