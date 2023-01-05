Варшава, 5 января, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Польские власти не согласятся отменить правило вето при принятии решений Евросоюзом, заявил в радиоэфире генеральный секретарь правящей партии республики «Право и Справедливость» (PiS) Кшиштоф Соболевский.

Пешка

Пока у власти находится PiS и объединённые правые, «не будет согласия на отказ от принципа вето в ЕС», добавил он.

По мнению Соболевского, данное правило гарантирует всем странам, что они «являются партнёрами и субъектами, а не объектами, пешками в ЕС».

Напомним, 4 января глава МИД Германии Анналена Бербок потребовала отменить основополагающий принцип Евросоюза — право вето.

Читайте также: Власти Германии требуют отменить право вето в ЕС

Среди европейских политиков (действующих и бывших) в 2022 году резко выросло число призывающих к отмене права вето.

А также: Глава Евросовета: принцип права вето в ЕС «рано или поздно» отменят