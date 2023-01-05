Вашингтон, 5 января, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Американский предприниматель и новый владелец компании Twitter Илон Маск призвал избрать на пост спикера нижней палаты Конгресса лидера конгрессменов-республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Кевин Маккарти должен быть спикером (палаты представителей США)», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США не смогла выбрать спикера с шестой попытки. Конгрессмены ушли на перерыв.

До этого по кандидатам на должность спикера палаты представителей США голосовали уже пять раз, но все попытки оказались безуспешными: ни один из кандидатов не набрал необходимые 218 голосов.

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