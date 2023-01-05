Москва, 5 января, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 января в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии, сообщили в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Выражена надежда на то, что развитие контактов в формате встреч министров обороны и глав разведок Турции и Сирии будет способствовать улучшению ситуации в этой стране, включая восстановление ее территориальной целостности, отметили в Кремле.

Ранее предполагалось, что после проведения встреч министров обороны и иностранных дел, а также глав разведок Турции и Сирии может состояться и встреча глав государств — в одной из третьих стран, предположительно в России.

Как сообщалось ранее, Путин и Эрдоган 5 января обсудили также ситуацию на Украине, «зерновую сделку» и вопросы двусторонних отношений, включая развитие «газового хаба» в Турции.