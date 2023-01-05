Лондон, 5 января, 2023, 14:41 — ИА Регнум. В 2023 году НАТО может вмешаться в конфликт на Украине, эта вероятность не является нулевой. Об этом 5 января заявил бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон.

(сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner) НАТО

Он заявил, что надеется на то, что холодная война не станет горячей, но не уверен в этом.

«Вот почему меня тревожат те, кто считает вероятность вмешательства НАТО в конфликт на Украине в 2023 году равной нулю», — приводит его слова The Telegraph.

Полковник добавил, что для НАТО важно завершить украинский конфликт как можно скорее, предоставив киевскому режиму необходимое вооружение, а также дать понять России, «где находятся наши красные линии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналитик Атлантического совета (организация, признанная в РФ нежелательной) Питер Дикинсон заявил, что киевский режим готовит силы для масштабного наступления зимой.