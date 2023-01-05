Астана, 5 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Не только ограничения в поставках вынудили компанию McDonald’s свернуть работу в Казахстане, но и проблемы с владельцем франчайзи Кайратом Боранбаевым, пишет Bloomberg.

andreas160578 MacDonald’s

Боранбаев, родственник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, попал в немилость к новым властям после массовых беспорядков в январе 2022 года. Именно с его подачи сеть ресторанов быстрого питания начала работать в стране в 2016 году.

«Судьба McDonald’s в Казахстане также осложняется из-за владельца франчайзи Кайрата Боранбаева, который был задержан в марте по обвинению в растрате», — сообщает издание.

Боранбаеву принадлежала и франшиза McDonald’s в Белоруссии, в прошлом году потерявшая лицензию из-за проблем с поставками.

5 января компания Food Solutions KZ, управляющая ресторанами McDonald’s в Казахстане, объявила о прекращении работы с этим брендом из-за ограничений в поставках. В компании пообещали в ближайшее время открыть точки общепита под новым названием.

Bloomberg ранее сообщало, что американская компания запретила казахстанскому подразделению покупать фарш у производителей в России.