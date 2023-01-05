Москва, 5 января, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили в Николаевской области артиллерийскую установку M777 производства США, сообщили 5 января в Министерстве обороны РФ.

Sgt. Jose E. Guillen. USMC 155-мм гаубица M777

«В районе населенного пункта Матросовка Николаевской области уничтожена артиллерийская система М777 производства США», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в районе Новосёловки ЛНР была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства АN/TPQ-37.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки российские военнослужащие сбили два самолета ВСУ.

Около населённого пункта Красногоровка ДНР истребительная авиация ВКС сбила самолет Су-24 ВСУ, а около населённого пункта Победа ДНР при помощи средств противовоздушной обороны был сбит самолет Су-25 ВСУ.

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