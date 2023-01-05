Санкт-Петербург, 5 января, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Два человека стали жертвами пожара в производственном здании в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщает 5 января ГУ МЧС России по региону.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Смертельный пожар в Пушкинском районе Петербурга 5 января 2023 года

Сообщение о пожаре в здании на Пулковском шоссе, д. 104, поступило в оперативные службы в 09:16 мск.

В разноуровневом 2-3-этажном здании размером 12×45 метров происходило горение обстановки на площади 420 кв. метров. К ликвидации пожара было привлечено 32 человека личного состава на семи единицах техники.

В ходе борьбы с огнем пожару был присвоен повышенный номер сложности 1 БИС. В 11:06 пожар был локализован, на месте ЧП обнаружены двое погибших людей.

По данным 78.ru, в загоревшемся здании ведёт свою деятельность ЗАО «Беларусь-МТЗ». Гендиректор предприятия сообщил, что один из погибших — внештатный сотрудник ЗАО, второй жертвой предположительно стала женщина, её личность устанавливается. Семьям погибших будет оказана помощь. Причины пожара выясняют специалисты и сотрудники правоохранительных органов.