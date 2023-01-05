Москва, 5 января, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре 5 января обсудили так называемую зерновую сделку, сообщили в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Путин подчеркнул необходимость устранения всех барьеров для российского экспорта продовольствия и удобрений, что было одним из условий комплексной сделки.

Как сообщалось ранее, президенты России и Турции обсудили также ситуацию в Сирии и на Украине и вопросы двусторонних отношений, в том числе создание газового хаба в Турции.

Ранее президент России неоднократно отмечал, что «зерновая сделка» по вине Запада реализуется не полностью: удобрения не доходят до беднейших стран, а на пути российского экспорта остаются преграды.