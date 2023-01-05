Москва, 5 января, 2023, 14:45 — ИА Регнум. В Театре Российской Армии в Москве 6 января состоится новогоднее представление для детей участников специальной военной операции из 85 регионов России. Они станут гостями традиционной новогодней ёлки министра обороны.

ИТАР-ТАСС/Вячеслав Прокофьев Вид на Центральный академический театр Российской Армии

В ведомстве уточнили, что в столицу для участия в новогодней ёлке министра обороны приглашены более 1000 детей и членов семей военнослужащих — участников спецоперации из 85 регионов России.

Также Минобороны совместно с всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия» с 3 по 7 января организовали экскурсионную программу для семей военных.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу в рамках всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» подарил девочке Дарье из Ижевска защитный шлем лётчика и пригласил её на парад Победы.

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