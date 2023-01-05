Белгород, 5 января, 2023, 14:27 — ИА Регнум. В Белгородской области желтый уровень террористической опасности продлен ещё на две недели, сообщил 5 января глава региона Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Последствия обстрела ВСУ Белгородской области. Птицефабрика

Желтый уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели», — написал он в телеграм-канале.

Таким образом, желтый уровень террористической опасности продлен на территории Белгородской области до 20 января.

Ранее сообщалось о продлении высокого уровня террористической опасности в Крыму до 21 января 2023 года.

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