Вашингтон, 5 января, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Киевский режим готовит силы для масштабного наступления зимой. Об этом 5 января заявил аналитик Атлантического совета (организация, признанная в РФ нежелательной) Питер Дикинсон, слова которого приводит Euronews.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам Дикинсона, сейчас ВСУ готовят войска и экономят боеприпасы, чтобы нанести удар до того, как промёрзнет земля. Он считает, что Киеву нужно сохранить импульс наступательных операций осени, чтобы добиться перелома в боевых действиях.

По его мнению, это наступление будет иметь решающее значение в борьбе за сохранение международной поддержки для киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января начальник главного управления разведки киевского режима Кирилл Буданов заявил, что ВСУ намерены начать масштабное наступление весной 2023 года.