Донецк, 5 января, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Российские военнослужащие сбили два самолета ВСУ. Об этом 5 января сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации пресс-службы, около населённого пункта Красногоровка ДНР истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины.

Отмечается, что около населённого пункта Победа ДНР при помощи средств противовоздушной обороны был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

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