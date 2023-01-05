ВС России уничтожили два украинских склада боеприпасов
Донецк, 5 января, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом 5 января сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
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Пожар на складе боеприпасов
По информации пресс-службы, около населенных пунктов Красный Лиман ДНР и Гуляйполе Запорожской области российские военнослужащие уничтожили два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Вооруженные силы России уничтожили в Донбассе свыше 40 киевских боевиков. На краснолиманском направлении также были ликвидированы более 40 боевиков ВСУ.