Донецк, 5 января, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом 5 января сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Dsns.gov.ua Пожар на складе боеприпасов

По информации пресс-службы, около населенных пунктов Красный Лиман ДНР и Гуляйполе Запорожской области российские военнослужащие уничтожили два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Вооруженные силы России уничтожили в Донбассе свыше 40 киевских боевиков. На краснолиманском направлении также были ликвидированы более 40 боевиков ВСУ.