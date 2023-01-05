Москва, 5 января, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ за сутки уничтожили до 60 боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 5 января на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что потери киевского режима в автотехнике за минувшие сутки составили четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России за сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 40 боевиков ВСУ.

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