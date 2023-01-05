Москва, 5 января, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Роль Запада в ситуации на Украине является деструктивной, заявил 5 января в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин, сообщили в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Запад накачивает Киев оружием, предоставляет ВСУ информацию, руководит выбором целей, отметил президент России.

Как сообщалось ранее, Путин также заявил, что диалог с Киевом может начаться при условии выполнения требований, которые Россия поставила в начале спецоперации, и при условии учета новых территориальных реалий, то есть возвращения четырех регионов в состав России.

В декабре 2022 года Путин отмечал, что всякий военный конфликт заканчивается мирными переговорами и что киевским политикам пора вспомнить об этом.