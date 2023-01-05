Москва, 5 января, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки более 20 украинских беспилотников, сообщили 5 января в Министерстве обороны РФ.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

«За сутки уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что вражеские беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Змиевка, Кременная, Золотаревка, Кривошеевка ЛНР, Николаевка, Волноваха, Евгеновка ДНР, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха Херсонской области и Мелитополь Запорожской области.