Москва, 5 января, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за сутки перехватили снаряды РСЗО HIMARS и противорадиолокационные ракеты HARM в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике, а также в Херсонской области. Об этом 5 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

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«Перехвачено пять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Гавриловка Херсонской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

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