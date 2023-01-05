Москва, 5 января, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 40 боевиков ВСУ, сообщили 5 января в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны России Боевая работа танковых подразделений в ходе СВО

Отмечается, что на указанном направлении огнем российской артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка ДНР.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки Вооруженные силы России уничтожили на купянском направлении до 30 боевиков ВСУ и один танк.

Читайте также: ВС России уничтожили на купянском направлении до 30 боевиков ВСУ