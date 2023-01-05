Донецк, 5 января, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили более 40 киевских боевиков около населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики. Об этом 5 января сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По информации пресс-службы, на южнодонецком направлении около населенного пункта Пречистовка ДНР российские военнослужащие ликвидировали свыше 40 киевских боевиков.

Отмечается, что, кроме этого, были уничтожены два пикапа и три боевые бронированные машины.

Как передавало ИА REGNUM, в ДНР сообщили, что под видом наёмников на Украину едут слаженные группы западных спецподразделений.

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