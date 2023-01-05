Москва, 5 января, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили на купянском направлении до 30 боевиков ВСУ, сообщили 5 января в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны России Работа артиллерии ВС России в ходе СВО

Отмечается, что российские военные нанесли артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кучеровка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.

«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за сутки более 50 боевиков ВСУ.

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