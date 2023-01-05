Симферополь, 5 января, 2023, 14:18 — ИА Регнум. В Крыму молодые педагоги с 1 января 2023 года будут получать дополнительные выплаты за счёт средств местного бюджета, сообщил 5 января глава республики Сергей Аксёнов.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

В общеобразовательных организациях полуострова общая численность учителей превышает 28 тысяч человек.

Для поддержки отрасли действует целый ряд мер, в том числе выплаты в рамках программы «Земский учитель», доплаты классным руководителям, а также премирование лучших педагогов.

Напомним, 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по итогам 2022 года средняя зарплата педагогов составляет 125 тыс. рублей.