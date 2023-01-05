Москва, 5 января, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Россия открыта к диалогу с Киевом при соблюдении другой стороной определенных условий, заявил 5 января в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин, сообщили в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Речь идет о требованиях России, которые были выдвинуты в начале спецоперации. Кроме того, в Киеве должны учитывать «новые территориальные реалии», то есть возвращение четырех регионов в состав России.

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года Владимир Путин заявил, что любой военный конфликт кончается мирными переговорами и что Киеву пора вспомнить об этом.