Минск, 5 января, 2023, 14:36 — ИА Регнум. С января по ноябрь 2022 года темп роста ВВП в Белоруссии составил свыше 107% и достиг 62 млрд долларов. Об этом 5 января заявил министр экономики республики Александр Червяков в интервью корреспонденту газеты «Республика».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Он отметил, что страны, которые поддержали санкции против Белоруссии, хотя и занимали значительный удельный вес в объемах внешней торговли, были не единственными торговыми партнерами республики.

«На сегодняшний день удалось более чем на 80% в целом по экономике компенсировать потери экспорта на рынках недружественных стран, а по продовольствию, текстилю, цементу, машинам и оборудованию, средствам наземного транспорта и другим позициям — нарастить поставки», — приводит газета слова министра.

Червяков также отметил, что по результатам 2022 года в республике планируют выйти на рекордное за всю историю положительное сальдо внешней торговли — порядка 4,5 млрд долларов.

«За 11 месяцев 2022 года темп роста ВВП составил более 107% и достиг 62 млрд долларов», — уточнил он, добавив, что этот показатель обеспечен и ростом самого номинального ВВП, и стабильностью национальной валюты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал ускорить строительство белорусских портов в России. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о постепенной адаптации экономики страны к санкциям со стороны США и западных стран.

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