Вашингтон, 5 января, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Состояния пяти миллиардеров — главных неудачников ушедшего 2022 года — сократились в общей сложности на $378 млрд. Их имена назвал 5 января американский журнал Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Главным лузером» стал основатель Space X и владелец Twitter Илон Маск, потерявший за минувший год рекордные $125 млрд. За год акции Tesla обвалились на 65%, в основном после приобретения бизнесменом Twitter. На текущий момент его состояние оценивается в $140,5 млрд.

На второй строчке антирейтинга — основатель Amazon Джефф Безос. Акции его корпорации снизились за год на 50%, бизнесмен обеднел на $85 млрд.

Медиамагнат Марк Цукерберг потерял $77 млрд из-за падения стоимости акций основанной им Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на 64%. Инвесторов заставили сомневаться намерения компании сосредоточиться на создании метавселенной.

Далее идут основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, их состояние сократилось на $46 млрд и $45 млрд соответственно. Акции их компании Alphabet потеряли в стоимости 39% на фоне общего снижения IT-рынка.

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