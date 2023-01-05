Донецк, 5 января, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Под видом наёмников на Украину едет большое количество бойцов западных спецподразделений. Об этом 5 января заявил подполковник Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Так называемые наёмники в большинстве случаев — сотрудники западных спецподразделений, которые у себя там вроде как «уволились» и приехали на Украину под личиной наёмников», — приводит слова Баевского ТАСС.

Он добавил, что между прибытием наёмников и их выходом на задание проходит совсем немного времени, «максимум пара месяцев». За это время невозможно подготовить и сладить отделение для разведывательного или диверсионного выхода.

Поэтому, по его словам, наёмники приезжают уже слаженными группами. Это подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал переговоры по радио польских наёмников, которых перекинули на один из участков фронта, где у ВСУ были самые большие потери.