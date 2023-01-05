Нью-Дели, 5 января, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Российская Федерация стала отправлять больше сырой нефти, которая добывается в Арктическом регионе, в Индию. Об этом 5 января пишет газета The Times of India.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По информации издания, поставки арктической сырой нефти в Индию из России увеличились после того, как в декабре 2022 года Евросоюз, страны «Большой семерки» и Австралия ввели верхний предел цен на нефть из Российской Федерации.

Журналисты отмечают, что ранее арктические сорта сырой нефти из России отправлялись в страны Европейского союза, но сейчас идут по морю на Восток.

Отмечается, что одним из крупных покупателей российской арктической нефти также является Китай.

«Вся эта арктическая нефть обычно идет в Евросоюз, но теперь она должна идти куда-то еще», — приводят журналисты слова трейдера из Сингапура.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Россия будет продавать нефть с помощью новых инструментов.

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