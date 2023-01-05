Москва, 5 января, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Посольство Соединенных Штатов в Москве опубликовало в своем Twitter обращение к жителям России.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В дипведомстве выразили солидарность с теми, кто «стремится к созданию мирного будущего».

«Мы считаем, что происходящее вас недостойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», — сообщили в посольстве.

Там также отметили, что обе страны якобы «объединяет общность культур и достижений», русскую литературу преподают в американских школах, а произведения русской классической музыки звучат в «самых престижных культурных заведениях» Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров («Единая Россия») отметил, что США ведёт разработку планов по осуществлению атаки на деловой квартал «Москва-Сити» в Пресненском районе Москвы и по точкам в Центральной России в целом.

Также подчеркнем, что в Белом доме готовятся объявить о новом пакете военной помощи Киеву. Поставки в том числе будут включать РСЗО HIMARS. Планы перестать снабжать Киев вооружениями не рассматриваются, ранее сообщал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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