Лондон, 5 января, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Военная помощь США киевскому режиму, в частности поставки боевых бронированных машин Bradley, приведёт к краху Украины. Такое мнение выразили читатели британской газеты Daily Mail.

Zuma/TASS Владимир Зеленский и Джо Байден

«Идиотизм, связанный с участием США/НАТО в этом конфликте, продолжается. Украине конец».

«Байдену и демократам наплевать на мир! Они любят тратить деньги американских налогоплательщиков».

«Америка становится великим сатаной, как об этом говорит Иран. Людей больше не обманешь!»

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что его администрация рассматривает вариант поставок Украине бронированных боевых машин Bradley.