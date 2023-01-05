Тайбэй, 5 января, 2023, 13:43 — ИА Регнум. В городе Гаосюне на острове Тайвань прокуратура задержала четырёх военнослужащих, которые подозреваются в шпионаже в пользу Китая, сообщает 5 января газета Taipei Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Из публикации следует, что одним из подозреваемых является полковник ВВС в отставке. Предположительно, именно он возглавляет «шпионскую группу». Остальные задержанные в звании майора и подполковника состоят на службе. Ранее освободили под залог ещё троих подозреваемых военнослужащих.

По данным обвинения, группа офицеров предоставляла КНР секретные данные, включая информацию о расположении вооружённых сил на острове.

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