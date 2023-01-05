Париж, 5 января, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Отправка Парижем киевскому режиму бронемашин AMX-10RC является безумием, сообщил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

(сс) U.S. Navy AMX-10RC

«(Президент Франции Эммануэль) Макрон отправляет Зеленскому танки: это безумие!» — написал он в Twitter.

По мнению политика, это означает еще больше «раздеть французскую армию и сохранить войну любой ценой».

«Мы должны прекратить посылать деньги и оружие и [должны] стремиться к миру: Макрон и НАТО явно делают обратное», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднем обращении к согражданам Макрон отмечал, что Франция «в предстоящие годы» будет поддерживать Киев «до победы ВСУ» и не изменит свою позицию. Позже он пообещал бронемашины AMX-10 RC.

Французы возмутились и раскритиковали заявление Макрона о намерении отправить на Украину легкие боевые танки AMX-10RC.

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