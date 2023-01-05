Москва, 5 января, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций (ООН) должна дать объективную оценку действиям экс-президента Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, с самого начала блефовавших при подписании Минских соглашений, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Государственная дума Леонид Слуцкий

«Так почему молчит офис генсека организации после публичных признаний в блефе, которые сделали непосредственные участники минского процесса от Франции и Германии? Официальному представителю Генсека ООН Стефану Дюжаррику был задан по этому поводу прямой вопрос, но он ушел от ответа. Лишь заявил — «это очень правомочный вопрос», и он оставил бы исторический анализ журналистам, бывшим официальным лицам и историкам. А не хочет ли Дюжаррик сам вспомнить историю становления ООН и событий, которые этому предшествовали? Лигу наций, например, и причины ее распада?» — рассуждает Слуцкий в телеграм-канале.

В 2015 году Совбез ООН принял резолюцию 2202, которой одобрил договоренности по урегулированию внутриукраинского кризиса и призвал обеспечить их полное выполнение. Но Киев начал саботаж Минска-2 практически сразу, отказываясь полностью идти на контакт с властями тогда еще только провозглашенных республик Донбасса. Зато Вашингтон и Брюссель продолжали штамповать антироссийские санкции, обвиняя Москву в нарушении соглашений, стороной которой мы никогда не были, напомнил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что целью Минских соглашений для них было дать Украине время на военное усиление. То есть фактически Минск-2 был «дымовой завесой». Так называемые «гаранты» сознательно пошли на обман — и Донбасса, и России, и, получается, ООН, отметил Слуцкий.

В начале декабря 2022 года Меркель заявила, что цель Минских соглашений была в том, чтобы дать Украине время на усиление.

В свою очередь, Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, также заявил, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии.