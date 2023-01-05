Вашингтон, 5 января, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Более 18 тыс. сотрудников американской компании Amazon попадут под сокращение вместо ранее заявленных 10 тыс. Об этом говорится в заявлении генерального директора онлайн-ретейлера Энди Джесси, опубликованном 5 января на сайте компании.

Zuma/TASS Amazon

«Планирование на текущий год было более сложным, учитывая нестабильную экономику и то, что мы быстро нанимали сотрудников в течение последних нескольких лет», — пояснил Джесси.

О намерении сократить только 10 тыс. сотрудников в компании объявляли в ноябре. По словам Джесси, сокращения затронут в основном отделы продаж и отделы кадров.

Попавшие под сокращение сотрудники получат поддержку, вести переговоры с ними начнут с 18 января.

Amazon почти вдвое увеличила объём персонала на фоне пандемии коронавируса, так как спрос на онлайн-услуги возрос. По мере отмены связанных с COVID-19 ограничений доходы стали расти медленнее. В сентябре 2022 года в компании работали в общей сложности около 1,5 млн человек.